Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия политикам, отношения к партиям и деятельности государственных институтов.
Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина по среднему значению с 27 мая по 2 июня текущего года составил 63,9%. При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,4% респондентов, а не доверяют действующему главе государства лишь 24,3%.
Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 37,5%, а деятельность правительства — 42%.
На вопрос о доверии господину Медведеву положительно ответили 39% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 35,3%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 34,7%, в руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,9%.
Среди политических партий наибольшим уровнем поддержки пользуется «Единая Россия» — 34,3%. Следом идет КПРФ — 14,8%. Рейтинг ЛДПР составил — 12,5%, а рейтинг «Справедливой России» — 6,2%.
Социологи отмечают, что рейтинги доверия политическим институтам России находятся в сформировавшихся коридорах значений.
«Этот тренд возник уже давно. Цифры абсолютно стабильны, если не брать во внимание незначительные колебания. Я полагаю, что в ближайшее время каких-либо серьезных причин, которые могли бы как-то пошатнуть рейтинг президента и правительства, не возникнет. Все последние события, которые происходят в экономике и во внешней политике, они не предвещают каких-либо серьезных потрясений», — прокомментировал исследование ВЦИОМа политолог Марат Баширов.