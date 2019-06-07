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Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, поживем — увидим, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность контактов с украинским коллегой.
"Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, нет. Посмотрим", — добавил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости
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