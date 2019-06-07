В Словакии осудили санкции против России

«Наоборот, обмены между нашими странами снизились. Сейчас наблюдается медленный подъем», — подчеркнул Пеллегрини.

Он также добавил, что Словацкая республика предпочитает диалог, а не новые санкции. По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров.