В Словакии осудили санкции против России 

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини негативно высказался в отношении антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, санкции против российского государства никому не помогают, в том числе Евросоюзу.
«Наоборот, обмены между нашими странами снизились. Сейчас наблюдается медленный подъем», — подчеркнул Пеллегрини.
Он также добавил, что Словацкая республика предпочитает диалог, а не новые санкции. По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров.
На 17 июня запланировано заседание Совета ЕС на министерском уровне, который должен принять решение по продлению или вводу санкций.