Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в кулуарах ПМЭФ-2019 пообщался со специальным корреспондентом News.ru Вероникой Вишняковой и дал оценку анонсированным немецкими СМИ планам Германии разработать гиперзвуковое оружие. Приводим полный вариант его ответа.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике:
Германия может что угодно создавать, но, на мой взгляд, третьи страны вряд ли могут вмешаться в главный военно-стратегический спор — спор между США и Россией, обладающих самым мощным ядерным потенциалом. Разработки в области высокоточного оружия, гиперзвукового вооружения, стелс-технологий — в этом и США, и Россия, безусловно, имеют приоритет. Только потом идёт Китай, а за ним другие страны.
Не исключаю, что в Германии представители военно-промышленного комплекса и, может быть, неких политических кругов решили воспользоваться ситуацией обострения отношений с Россией для того, чтобы продвинуть какие-то дорогостоящие проекты. То есть российская угроза используется для зарабатывания денег. Возможно, было принято решение, что нужно приподнять вес и авторитет германских вооружённых сил и тоже заняться передовыми разработками.
Не думаю, что нужно оценивать намерение Германии с точки зрения того, выбьется ли страна в лидеры в этой области или нет. Не думаю, что она сможет много добавить к американскому потенциалу, поэтому я не склонен здесь видеть очень большую угрозу для нас. Скорее, здесь может быть ещё один аспект, о котором мало говорят, но он существует: в Европе многие убеждены, что Соединённые Штаты рано или поздно уйдут из Европы. То есть вот эта линия Трампа на национальный эгоизм, что Америка прежде всего должна думать о самой себе и так далее, она очень многих переполошила в Европе. Отсюда и идея европейской армии, что Европа должна быть способна сама себя защитить и прочее.
Возможно, в Германии посчитали, что раз страна уже экономический и политический лидер Европы, то теперь ей нужно стать лидером и в военной сфере. Когда возникнет потребность в создании европейской системы обороны, Германия будет как бы определять условия, играть роль первой скрипки.
Есть ещё точка зрения, что, если не финансировать передовые военные разработки, страна может откатиться на 10–20 позиции в этой сфере.
Здесь может быть много причин, но главное, повторю, — немецкие военные вооружения не сыграют принципиальной роли в изменении соотношения сил между Россией и Соединёнными Штатами. Я бы не стал драматизировать ситуацию, но, конечно, её надо отслеживать. Тем более понятно, на кого может быть направлено это оружие, — вряд ли против, например, Кипра или Мьянмы, это всё-таки ответ на нашу работу.