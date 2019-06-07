Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Петра Столыпина I первой степени директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю работу наградить медалью Петра Столыпина I первой степени почетного директора… "Национального медицинского исследовательского центра кардиологии" министерства здравоохранения РФ Евгения Чазова", — говорится в документе.