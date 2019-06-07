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Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Петра Столыпина I первой степени директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Евгения Чазова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю работу наградить медалью Петра Столыпина I первой степени почетного директора… "Национального медицинского исследовательского центра кардиологии" министерства здравоохранения РФ Евгения Чазова", — говорится в документе.
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Политика , Общество , Евгений Чазов , Петр Столыпин , Владимир Путин , Минздрав РФ
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