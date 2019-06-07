МИД потребовал освободить осужденную в США россиянку

«Возмущены приговором суда США, вынесенным российской гражданке Богдане Осиповой. Её арестовали в штате Канзас около двух лет назад по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга, и приговорили к 7 годам тюремного заключения», — цитирует Захарову РИА «Новости».

При этом, подчеркивает представитель дипведомства, законные требования о выплате алиментов со стороны ее мужа сочли «вымогательством».

По ее мнению, приговор Осиповой говорит о предвзятости американского «правосудия» к гражданам России, россиянка «в полной мере ощутила на себе подход по принципу „русская –значит виновна“.

»За время предварительного заключения она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям», — утверждает Захарова.

Дипломат отметила, что Осипова по факту находится в американской тюрьме на положении заложника. МИД требует освободить Осипову и «прекратить произвол».

Ранее сообщалось, что Москва решила добиваться пересмотра приговора Осиповой в США.

Напомним, Осипова вывезла своих детей из США в Россию. Ее признали виновной в похищении собственных детей и вымогательстве и приговорили к семи годам заключения. Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.