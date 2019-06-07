Путин дал оптимистический прогноз на развитие платформы «Россия — страна возможностей»

Платформа « Россия — страна возможностей» будет развиваться и станет более прозрачной и эффективной.

Об этом заявил президент России Владимир Путин , выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что проект «Россия — страна возможностей» по масштабу не имеет аналогов в мире. В 2018-2019 годах в нем приняли участие более 1,6 млн человек.

«Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны», — заявил Путин.

Для новых отраслей требуются специалисты с новыми знаниями, поэтому в рамках платформы активно модернизируются программы образования, сказал президент. В частности, Россия впервые инициировала соревнования по компетенциям будущего, куда вошли такие направления, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов и квантовые технологии.

«Россия — страна возможностей» — это платформа, в рамках которой реализуются кадровые, социальные и образовательные проекты федерального и международного уровня.

Одним из проектов платформы является конкурс управленцев «Лидеры России».