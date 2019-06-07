Платформа «Россия — страна возможностей» будет прозрачнее, заявил Путин

Платформа " Россия — страна возможностей" будет развиваться и станет более прозрачной и эффективной, завил президент РФ Владимир Путин

По словам президента, платформа "Россия — страна возможностей" направлена на личностный и профессиональный рост. Проходящие в ее рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов, участников не только из России, но и из других стран.

"Подобный проект, по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018-19 годах он охватил свыше одного миллиона 600 тысяч человек. Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Он также отметил, что для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями. "Для этого активно модернизируем программы и содержание образования. В августе, как вы знаете, в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills, в рамках которого по инициативе России впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии", — отметил Путин.

Глава государства пожелал российской команде и всем участников успехов.