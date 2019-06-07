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Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о готовности страны к вызовам и переменам, подчеркнул, что Россия приглашает всех к широкому, равноправному сотрудничеству.
"Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству", — заверил Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Политика , ПМЭФ-2019 , Владимир Путин , РИА Новости
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