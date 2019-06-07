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Собянин попросил руководство ГУВД разобраться в задержании журналиста «Медузы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника главного управления внутренних дел Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.
«Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться», — сказала она «Ведомостям».
Напомним, Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. За него вступился журналист ВГТРК Андрей Медведев, который считает, что его коллега из «Медузы» мог задеть «чьи-то шкурные интересы». Кроме того, на задержание журналиста отреагировали телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки.
Между тем руководитель пресс-службы МВД Москвы Юрий Титов подтвердил подлинность появившихся в Сети странных фотографий из квартиры Голунова.
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Политика , Видео , Юрий Титов , Олег Баранов , Тина Канделаки , Иван Голунов , Сергей Собянин , Андрей Медведев , Гульнара Пенькова , Ксения Собчак , Правительство Москвы , МВД , Ведомости , ВГТРК , Москва
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