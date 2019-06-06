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Захарова призвала Зеленского послать «сигнал о мире» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский должен посылать сигналы о мире своей стране, в том числе жителям Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. И не только тем, кто голосовал за нового президента, но и тем, у кого не было такой возможности. Думаю, новый президент, особенно потому, что он не был избран народом Донбасса, должен послать сигнал всей стране. И не уверена, что сигнал с оружием является правильным», — передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что в своей предвыборной кампании Зеленский использовал слоган со словом «мир».
«И это тот сигнал, который должен быть послан», — сказала она.
Официальный представитель МИД охарактеризовала ситуацию в политике Украины как «транзит от предвыборных обещаний к ощущению себя во власти».
«Это попытки осознать, что такое власть, что такое власть на Украине, а этот особое явление, как двигаться в этой ситуации, в этой системе и куда», — отметила она.
Ранее Захарова также заявила, что возвращение Леонида Кучмы в контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске — это шаг в правильном направлении.
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Политика , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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