Сербия готова наладить деловые отношения с Крымом

«Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым — составная часть вашей страны, и если у меня появится возможность, то я готов посетить полуостров», —сказал он в интервью газете «Известия».

Додик считает, что международное сообщество должно признать результаты прошедшего в 2014 году крымского референдума. По его словам, в случае появления в поветске дня вопроса о статусе полуострова Босния и Герцеговина несомненно поддержит Россию.

Додик добавил, что для его страны очень важно, чтобы решился крымский вопрос и отношения между Россией и Западом нормализовались.

Босния и Герцеговина состоят из двух основных энтитетов: Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.