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Сербия готова наладить деловые отношения с Крымом 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме в четверг заявил о готовности Сербии наладить деловые отношения с Крымом.
«Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым — составная часть вашей страны, и если у меня появится возможность, то я готов посетить полуостров», —сказал он в интервью газете «Известия».
Додик считает, что международное сообщество должно признать результаты прошедшего в 2014 году крымского референдума. По его словам, в случае появления в поветске дня вопроса о статусе полуострова Босния и Герцеговина несомненно поддержит Россию.
Додик добавил, что для его страны очень важно, чтобы решился крымский вопрос и отношения между Россией и Западом нормализовались.
Босния и Герцеговина состоят из двух основных энтитетов: Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.
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Комментарии27
Политика , Милорад Додик , газета "Известия" , Босния и Герцеговина , Республика Крым , Сербия
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