«Возьмите Библию, почитайте». Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Само выступление Владимира Путина содержательно мало отличалось от традиционных его речей. А вот ответы на вопросы были интересные. Один из первых — президента спросили по поводу торговой войны США и Китая. Путин ответил китайской поговоркой.

— Где место России в этой схватке за экономическое первенство? И должна ли Россия выбирать одну из экономических парадигм?

— У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится.

Другие вопросы о международной политике. Состоится ли объединение России и Белоруссии? Нет и быть не может, ответил Путин. Когда-то мы с белорусами и украинцами были одним народом. Но теперь — разные государства, и мы относимся к этому с уважением. И ожидаемый вопрос о новом президенте Украины. Путин объяснил, почему он не поздравил Владимира Зеленского . Дело в его риторике — Россия «враг и агрессор». Что же касается встречи с украинским лидером — почему бы и нет.

— А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал.

— Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той отрасли, в которой он до сих пор работал. Он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества.

После этого Путин добавил, что умение работать президентом, как говорят в народе, «дело наживное». И вполне может быть, у Зеленского есть все необходимые качества. Кстати, главу государства спрашивали и про газ. Речь шла не об Украине, а о Болгарии. Но ответ важен для всех, в том числе и для Киева. Формула цены зависит от нефти. Но мы всегда готовы к обсуждению, на уровне хозяйствующих субъектов. И на эти слова стоит обратить внимание. Потому что незадолго до пленарки глава хозяйствующего субъекта, «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Россия готова продавать Украине газ со скидкой в 25%». Точнее, если Киев вернется к прямым закупкам нашего топлива, то это будет ему на четверть дешевле, чем покупать по реверсу из Европы.

И еще один центральный вопрос. Дело Майкла Калви . Поскольку в зале — иностранный бизнес, то тему ожидаемо подняли. И Путин впервые прокомментировал. В зале много защитников американского инвестора, заметил президент. Но закон есть закон.

Владимир Путин президент Российской Федерации: «Возьмите Библию, почитайте: „Не укради, не пожелай жены ближнего своего“. Там все написано. Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд, это должно быть доказано правоохранительными органами , либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все. Чего здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего. Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом. Но, повторю еще раз, мы самым внимательным образом будем за этим следить. Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными. В том числе и господин Калви. Он считается невиновным».

Майкла Калви в итоге не отпустили из-под домашнего ареста в Петербург. Но и без этого он стал, пожалуй, главным героем форума. О его деле говорили, спорили на самых главных сессиях с участием высших чиновников и крупных бизнесменов. Имя американца постоянно звучало в кулуарах. Но это публичные элементы. Обсуждает ли дело Калви бизнес между собой, не на трибунах, без камер? Об этом мы спросили управляющего партнера EY по России Александра Ивлева.

— Насколько эта тема в разговорах мелькает, или все-таки это больше медийно-политический элемент?

— Во время переговоров, которые мы проводили, эта тема ни разу не возникала.

— Без прессы она обсуждается?

— Она поднималась несколько раз на встречах, но как пример того, что нужно делать, чтобы улучшить инвестиционный климат.

— Его обсуждала до форума с моей начальницей, Маргаритой Симоньян, которая сегодня не может здесь быть, потому что она попала в больницу по известным вам причинам, Владимир Владимирович…

— Она беременна. Она говорит, по известным вам причинам… я здесь причем?

Затем Путин попросил передать Симоньян лучшие пожелания, сказав: «Мы желаем всего самого доброго Маргарите». На этом планерка закончилась, а вместе с ней — и форум.