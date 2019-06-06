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В Совфеде не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отношения Москвы и Лондона не изменятся при новом премьере Великобритании, считает первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
В конце мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.
"Я думаю, что ждать (от нового британского премьера — ред.) особо нечего, потому что последние три британских премьера, по-моему, сделали все, чтобы отношения между нашими странами ухудшились до предела", — сказал он в ходе круглого стола в Москве.
"Я не верю ни в какое улучшение отношений между Россией и Британией", — добавил Джабаров.
По мнению сенатора, выход Великобритании из ЕС может повлечь проблемы в отношениях между Англией и Шотландией.
"Если произойдет ситуация, когда Шотландия останется в Евросоюзе, то это может означать вплоть до распада Соединенного Королевства", — пояснил Джабаров.
Что касается Евросоюза в целом, сенатор считает, что "там есть несколько мин замедленного действия".
"Во-первых, Украина, это головная боль Евросоюза — нестабильная страна с непредсказуемой политикой. Второе — это Косово. Последние события показали, что Косово — это тоже та мина, которая рано или поздно разорвётся", — заявил он.
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Комментарии
Политика , Борис Джонсон , Владимир Джабаров , Тереза Мэй , Майкл Гоув , МИД , ЕС , Совет Федерации , Консервативная партия , Москва , Великобритания
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