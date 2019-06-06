Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал бороться с героизацией нацизма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин назвал важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.
«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике «разгуливают люди со свастикой». «Почему там происходит героизация нацизма?» — спросил Путин. Он заметил, что с этим в Европе борются только активисты еврейского движения. «Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений. Это безобразие, это мерзко просто», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что забывать об уроках Второй мировой войны значило бы предавать память близких, отцов и дедов, павших на полях сражений. По его словам, необходимо помнить о героях сопротивления в самой Германии и Европе в целом, о молодых солдатах, погибших во время высадки в Нормандии или при сопровождении конвоев из Великобритании в Мурманск.
«Что касается того, как нам строить отношения сегодня, — это само собой разумеется: надо только иметь в виду уроки этого печального трагического прошлого, чтобы не забывать об этом, чтобы не допустить повторения подобного. Я думаю, что мы в состоянии это сделать, если будем относиться друг к другу с уважением», — резюмировал президент.
Напомним, противники России безосновательно утверждают, что Москва якобы пытается «приватизировать общую победу». В частности, об этом заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко. Однако Россия всегда подчеркивала, что победа во Второй мировой войне объединяет страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин предложил американской журналистке «поработать на татами» Путин назвал национальных героев России Французы напомнили Парижу о необходимости присутствия Путина в Нормандии
Комментарии
Политика , Петр Порошенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»2
Начало капитуляции? В Раде высказались о Донбассе
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США54
Назван простой способ возвращения Крыма Украине536
Экстренно сел: что случилось с Airbus в Домодедово1
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение