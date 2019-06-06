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Победитель конкурса «Лидеры России» проконтролирует мусорную реформу в Нижегородской области 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил победителю конкурса «Лидеры России» 2018-2019 года Дмитрию Туровцеву проконтролировать ход реализации «мусорной реформы» в регионе, сообщает Regnum. Глава области отметил, что предпринимателю придётся «погрузится в среду государственного управления».
Никитин отметил, что Туровцев должен ощутить атмосферу реализации проекта «мусорной реформы» в интересах региона и всей страны. При этом в процессе «Лидер России» отметит, какие барьеры ему мешают выполнять поручение, а какой личный опыт предпринимательской деятельности наоборот — помогает.
«Я предлагаю Вам заняться этой темой как менеджеру проекта Корпорации развития Нижегородской области», — подчеркнул губернатор.
Никитин поставил перед Туровцевым три первоочередные задачи. Во-первых, обеспечить контроль объёмов отходов для перехода на систему оплаты по факту.
Также победителю конкурса предстоит разобраться с оплатой услуг гражданами, поменявшими место жительства.
«Если сохраняется модель оплаты по нормативам, то, когда выставляется платежка, мы должны понимать, проживал ли в этот период времени человек на этой территории», — уточнил глава региона.
Наконец, Туровцеву предстоит интегрировать интерактивный сервис, с помощью которого местные жители смогут отслеживать «мусороперевозящую технику». Несмотря на то, что все регоператоры обладают вышеуказанной технологией, определённый «слой системы» нуждается в популяризации.
«Вывести ее слой в публичное пространство. Не всю систему, а именно слой, своеобразную витрину. И в итоге вовлечь в это интегрированное решение тех, у кого такой системы электронного контроля еще нет», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.
При этом Никитин отметил, что несмотря на то, что правительство региона уже находится в процессе решения, «сроки перехода на новую модель сжатые».
Комментарии1
Политика , Глеб Никитин , ИА REGNUM , Нижегородская Область
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