«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США

«Вы меня запугиваете»: Путин ответил американской журналистке на ПМЭФ

В четверг российский президент провел встречу с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов , представляя Путину исполнительного редактора по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, упомянул, что она увлекается тайским боксом.

«Вы меня запугиваете прямо с самого начала — парадокс», — пошутил Путин.

Мэтисон ответила, что тайский бокс научил ее справляться со страхами, однако выйти на ринг с президентом России она бы не решилась.

Путин в ответ заявил, что и не вышел бы на ринг с Мэтисон, но не потому, что она дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом.