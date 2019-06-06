«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США

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«Вы меня запугиваете»: Путин ответил американской журналистке на ПМЭФ 

Рамблер + ещё 9 8 минут назад
Президент России Владимир Путин предложил американской журналистке выйти с ним на татами, пишет ТАСС.
В четверг российский президент провел встречу с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, представляя Путину исполнительного редактора по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, упомянул, что она увлекается тайским боксом.
«Вы меня запугиваете прямо с самого начала — парадокс», — пошутил Путин.
Мэтисон ответила, что тайский бокс научил ее справляться со страхами, однако выйти на ринг с президентом России она бы не решилась.
Путин в ответ заявил, что и не вышел бы на ринг с Мэтисон, но не потому, что она дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом.
«Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — добавил президент.
Комментарии17
Политика , Видео , Сергей Михайлов , Владимир Путин , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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