Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков заявил об окончании «изоляции» России 

РИА Новости + ещё 2 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть. Об этом он написал в своем Twitter.
По его мнению, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большого числа высокопоставленных политиков.
"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", — написал сенатор.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Последние новости
В Совфеде назвали условие возвращения Крыма Украине Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву ФБР опубликовало документы по исследованию снежного человека
Комментарии
Политика , Барак Обама , Алексей Пушков , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испания «похоронила» тему «российской угрозы»4
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян8
Порошенко против Коломойского: кто захватит Раду
Россиянке Осиповой вынесли приговор в США18
Симоньян заявила об угрозе прерывания беременности21
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё