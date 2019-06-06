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Путин назвал плюс ядерного оружия 

Lenta.ru + ещё 8 59 минут назад
Фото: ТАСС
После создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.
«Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», — сказал он.
Российский лидер также выразил озабоченность в связи с выходом США из договоренностей по ПРО. По его словам, это раскачивает системы глобальной безопасности.
В октябре прошлого года Путин заявил, что РФ применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории. Он отметил, что агрессивные действия не останутся без должного ответа.
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Политика , Другое , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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