Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков: Слово «изоляция» прочно забыто 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участие в Петербургском международном экономическом форуме лидера Китая, генерального секретаря ООН, глав ряда европейских стран превращают мероприятие в крупное политическое событие, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама», — написал Пушков в Twitter.
В Кремле ранее сообщали, что на ПМЭФ президент Владимир Путин намерен встретиться с ведущими инвесторами и главами крупнейших мировых компаний.
В декабре Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин предложил американской журналистке «поработать на татами» Путин назвал национальных героев России Французы напомнили Парижу о необходимости присутствия Путина в Нормандии
Политика , Барак Обама , Цзиньпин Си , Алексей Пушков , Владимир Путин , ООН , Совет Федерации , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»2
Начало капитуляции? В Раде высказались о Донбассе
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США54
Назван простой способ возвращения Крыма Украине536
Экстренно сел: что случилось с Airbus в Домодедово1
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение