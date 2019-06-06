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Путин раскрыл детали разговора с Трампом 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе встречи с главами мировых СМИ о разговоре с президентом США Дональдом Трампом по вопросу контроля над вооружениями.
«Вот последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет оптимизм, должен сказать, потому что Дональд мне сказал, что тоже этим (возможной новой гонкой вооружений. — RNS) озабочен. Он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружения — эти деньги можно было направить на другие цели», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что полностью согласен с позицией Трампа. Путин добавил, что в таком же примерно ключе, как и Трамп, высказывался госсекретарь США Майк Помпео, с которым российский лидер недавно встречался в Сочи.
«Если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе», — сказал Путин.
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Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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