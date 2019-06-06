Путин раскрыл детали разговора с Трампом

«Вот последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет оптимизм, должен сказать, потому что Дональд мне сказал, что тоже этим (возможной новой гонкой вооружений. — RNS) озабочен. Он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружения — эти деньги можно было направить на другие цели», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что полностью согласен с позицией Трампа. Путин добавил, что в таком же примерно ключе, как и Трамп, высказывался госсекретарь США Майк Помпео, с которым российский лидер недавно встречался в Сочи.

«Если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе», — сказал Путин.