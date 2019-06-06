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Путин прибыл в Петербург 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин в Санкт-Петербурге, он прибыл сюда для участия в экономическом форуме», — сказал Песков, передает ТАСС.
Первой в президентском графике в Северной столице в четверг значится встреча с руководителями мировых информационных агентств. В ней примут участие высокие представители десяти зарубежных агентств из 10 стран — Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. По традиции, беседа не будет иметь фиксированной повестки и пройдет в формате «вопрос — ответ».
Также на четверг у главы государства запланирован и ряд двусторонних бесед с главами иностранных делегаций — с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Кроме того, российский лидер продолжит в северной столице общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него в среду прошли переговоры в Москве. Все эти иностранные лидеры, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, будут вместе с президентом РФ участвовать и в центральном мероприятии ПМЭФ — пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.
Также в четверг состоится и еще одно традиционное мероприятие в рамках ПМЭФ — рабочий обед Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего — более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Программа Путина на ПМЭФ в пятницу, 7 июня, помимо выступления на пленарном заседании, предусматривает еще ряд встреч, в том числе — с главами крупнейших иностранных компаний.
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