МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет. Это важный шаг и решение России», — заявил он, комментируя отправку российских военных в миссию ООН в ЦАР.

Богданов также добавил, что поставки стрелкового оружия ЦАР осуществляют в соответствии с международным правом. «Все это делается через комитеты соответствующие, все это в рамках действительного международного права», — заявил он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Богданов подчеркнул, что поставки оружия в ЦАР — «это постоянный процесс».

В апреле стало известно, что Россия направит 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР.

Напомним, в ЦАР находятся российские инструкторы. В конце января — начале февраля 2018 года в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, также были командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.