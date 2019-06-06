МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР 

Решение России направить военных для участия в миссии ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, заявил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет. Это важный шаг и решение России», — заявил он, комментируя отправку российских военных в миссию ООН в ЦАР.
Богданов также добавил, что поставки стрелкового оружия ЦАР осуществляют в соответствии с международным правом. «Все это делается через комитеты соответствующие, все это в рамках действительного международного права», — заявил он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Богданов подчеркнул, что поставки оружия в ЦАР — «это постоянный процесс».
В апреле стало известно, что Россия направит 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР.
Напомним, в ЦАР находятся российские инструкторы. В конце января — начале февраля 2018 года в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, также были командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.