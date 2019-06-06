Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Решение России направить военных для участия в миссии ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, заявил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет. Это важный шаг и решение России», — заявил он, комментируя отправку российских военных в миссию ООН в ЦАР.
Богданов также добавил, что поставки стрелкового оружия ЦАР осуществляют в соответствии с международным правом. «Все это делается через комитеты соответствующие, все это в рамках действительного международного права», — заявил он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Богданов подчеркнул, что поставки оружия в ЦАР — «это постоянный процесс».
В апреле стало известно, что Россия направит 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР.
Напомним, в ЦАР находятся российские инструкторы. В конце января — начале февраля 2018 года в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, также были командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Французы напомнили Парижу о необходимости присутствия Путина в Нормандии Путин прибыл в Петербург На Украине раскрыли, как «кидали и обманывали» Россию
Комментарии
Политика , Михаил Богданов , МИД , ООН , РИА Новости , ЦАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла приглашение Нормандии
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов485
Умер Александр Кузнецов29
Венесуэла отказалась от нового российского оружия
Финансист спецслужбы президента трагически погиб в Москве17
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
00:18
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение