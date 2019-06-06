Сергей Лавров: США предлагали провести в Крыму второй референдум

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, тогда глава госдепартамента США подтвердил, что в ходе референдума все произошло так, как хотел крымский народ, а второй референдум он предлагал провести "для порядка".

В феврале 2014 года после государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией., в котором приняли участие более 80 процентов имевших право голоса жителей региона, и решение о воссоединении было принято абсолютным большинством голосов.