«В перечень особо опасных»: в Госдуме высказались о планах НАТО разместить 3D‐радар в Черногории

Комитет НАТО по инвестициям одобрил установку 3D-радара дальнего обнаружения в Черногории . В Госдуме размещение военных объектов на территории славянского государства не одобрили и назвали недружественным шагом. Об этом сообщило РИА ФАН. Комитет Североатлантического альянса выделил радар дальнего обнаружения для слежения за воздушным пространством бесплатно для пользования на неопределенное время. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов осудил «агрессивную политику» Вашингтона. По его словам, прежде всего необходимо проанализировать характеристики радара, в частности мощность излучения. Особенно расстроило Шаманова, что Запад устанавливает аппарат на территории славянского государства, которые напоминают России о братстве только при необходимости. «Это в любом случае на 100% является недружественным шагом по отношению к нашей стране. Такие объекты сразу попадают в перечень особо опасных. Мы примем все необходимые меры, они будут простыми, но эффективными», — заключил депутат.