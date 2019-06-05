Путин в Большом театре назвал Китай самым крупным партнером России

Открывая торжественный вечер, российский президент напомнил, что в «1949 году наша страна первой признала КНР».

“За минувшие 10-летия пройден большой путь в истории российско-китайского сотрудничества и вписано немало примеров искренней взаимной помощи, дружбы, плодотворной совместной работы”, — заявил он. По словам Путина, сегодня Россию и КНР объединяет многоплановое, всеобъемлющее партнерство, в основе которого — «незыблемые принципы уважения суверенитета, национальной самобытности, равноправия, добрососедства и учета интереса друг друга».

“Наши страны ведут интенсивный, насыщенный политический диалог, выстраивают разветвленную систему взаимовыгодных экономических связей, наращивая встречную торговлю и инвестиции, углубляя промышленную и технологическую кооперацию”, — подчеркнул российский президент.

Он отметил, что КНР закрепилась на позициях самого крупного делового партнера России. Путин напомнил, что в конце года будет запущен первый трансграничный газопровод.

“Большие перспективы открываются для взаимодействия в авиастроительной, космической, военно-технической областях. Прорабатываются планы по созданию совместных инновационных производств”, — сообщил президент.

Путин также отметил взаимодействие двух стран на мировой арене в интересах стабильности глобальной и региональной безопасности.

“Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, в противодействие угрозам, солидарно выступают за формирования нового справедливого миропорядка”, — заявил президент.

Концерт в рамках торжественного вечера начался с песни «Вдоль по улице широкой» в исполнении Хора Пятницкого и Центрального оркестра народных инструментов КНР. Для лидеров также прозвучат «Калинка», «Дорогой длинною», «Зенит цветения» композитора Ма Цзюэ и «Пожелание с Востока» Цзян Ин. Программу специально составляли так, чтобы представить культуру обеих стран: были исполнены как русские романсы, так и китайские композиции.