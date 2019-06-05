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Путин уверен в пользе взаимодействия России и Китая для мира 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уверен в пользе российско-китайского взаимодействия для мира и доволен уровнем развития экономического сотрудничества двух стран.
"Сейчас мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене в интересах стабильности, глобальной и региональной безопасности. Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем. Противодействуют новым вызовам и угрозам, солидарно выступают за формирование нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, строгом соблюдении международного права, устава ООН, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", — сказал российский лидер, выступая на торжественном вечере к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
По мнению Путина, "в целом можно уверенно сказать, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".
"Учитывая их огромный потенциал, останавливаться на достигнутом мы не собираемся", — заверил президент РФ.
Он напомнил о принятом в среду заявлении, которое "задает новые, амбициозные ориентиры для двустороннего партнерства".
Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Пекин "планируют расширять взаимодействие по всем направлениям на благо граждан двух стран, содействуя устойчивому развитию как России, так и Китая".
Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин констатировал рост товарооборота и тот факт, что "КНР прочно закрепилась на позиции самого крупного торгового партнера России". По его словам, "стратегический характер приобрело и российско-китайское сотрудничество в энергетике". Для примера президент РФ привел планы по запуску в конце нынешнего года первого трансграничного газопровода, а также участие китайских компаний в производстве сжиженного природного газа на Ямале.
Российский лидер полагает, что "большие перспективы открываются для взаимодействия в авиастроении, космической, военно-технической областях, прорабатываются планы по созданию совместных инновационных производств". Он особо отметил, что в сотрудничество вовлечены регионы двух стран, растут туристические и образовательные обмены, выполняется программа сотрудничества в сфере культуры.
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Политика , Владимир Путин , ООН , Китай
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