В Совфеде ответили Зеленскому на «имперский проект России»

Он заявил, что такая комбинация существует только в воображении Зеленского.

Клинцевич призвал Зеленского обратить внимание на США, которые "после окончания Второй мировой войны вбухали в реализацию подобных планов триллионы долларов".