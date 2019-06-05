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В Совфеде ответили Зеленскому на «имперский проект России» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на высказывание украинского лидера Владимира Зеленского об "имперском проекте России", передает РИА "Новости".
Он заявил, что такая комбинация существует только в воображении Зеленского.
Клинцевич призвал Зеленского обратить внимание на США, которые "после окончания Второй мировой войны вбухали в реализацию подобных планов триллионы долларов".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Евросоюзе станет крахом "имперского проекта России", а также будет "мощным ударом по российскому авторитаризму".
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Политика , Украина , Франц Клинцевич , Владимир Зеленский , ЕС , Совет Федерации , РИА Новости
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