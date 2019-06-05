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«Это знак уважения и доверия»: Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Москве панд 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру КНР Си Цзиньпину за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд — самки Диндин и самца Жуи. Он назвал это жестом доверия и дружбы.
«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое», — цитирует Путина РИА «Новости».
Передача панд произошла в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Для Китая это является значимым политическим событием, поскольку бамбуковые медведи передаются другим странам в знак дружбы между народами. Эту традицию нередко называют «дипломатией панд».
Кстати, в Мосоквском зоопарке для пушистых гостей из Китая открыли специальный павильон.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию 5 июня с государственным визитом. Переговоры глав государств проходят в Кремле. В четверг, 6 июня, китайский лидер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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Комментарии
Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , РИА Новости , Китай , Москва
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