Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы

Два комитета Госдумы покинут основной корпус нижней палаты, а библиотечный фонд, наконец, воссоединится в одном здании, рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию здание Троекуровых палат, которое находится во дворе Госдумы. Туда переедут оба комитета, занимающиеся внешней политикой — международный и по делам СНГ. Это позволит улучшить условия работы остальных депутатов.

Как пояснил Вячеслав Володин, у рядового депутата работают два помощника в Москве , и все они располагаются в одном кабинете на 16-17 кв. метров.

"Несколько лучше условия у заместителей председателей комитетов: либо они располагаются в двух кабинетах, либо делят один кабинет для помощников с коллегой-депутатом", — уточнил спикер.

"В случае переезда двух комитетов в отреставрированное здание высвободится около 30 кабинетов. Всех проблем это не решит, но в отношении части депутатов улучшит их рабочие условия", — добавил он.

В сентябре этого года библиотека Государственной думы справит свое новоселье на проспекте Вернадского, впервые весь книжный фонд Госдумы будет собран в одном здании. Сейчас библиотечный фонд разрознен, и не все помещения оборудованы под хранение книг.

"Переезд парламентской библиотеки в одно здание, помещения которого профессионально оборудованы для хранения книг, предоставит возможность использовать освободившиеся площади под проведение слушаний, круглых столов с участием экспертного сообщества",

— отметил Вячеслав Володин, добавив, что это важная часть законотворческой работы, от которой зависит качество принимаемых решений.

Что же касается основного здания Госдумы, то начало работ по реконструкции зала пленарных заседаний переносится с августа до завершения изысканий и проведения противоаварийных работ. Дополнительные изыскания потребовались в связи с тем, что у здания обнаружены проблемы с фундаментом, строители также проверят состояние грунтов под ним.