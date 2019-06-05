Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения переговоров российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Исходя из слов министра, о проведении подобной встречи в ближайшей перспективе в настоящее время говорить не приходится.
«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договорённостей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — пояснил Лавров.
Ранее Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил инициативу действующего лидера.