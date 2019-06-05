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Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения переговоров российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Зеленский обратился к руководству России
Исходя из слов министра, о проведении подобной встречи в ближайшей перспективе в настоящее время говорить не приходится.
«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договорённостей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — пояснил Лавров.
Ранее Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил инициативу действующего лидера.
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Политика , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Владимир Путин , РБК
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