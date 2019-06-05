Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского

Исходя из слов министра, о проведении подобной встречи в ближайшей перспективе в настоящее время говорить не приходится.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договорённостей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — пояснил Лавров.

Ранее Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.