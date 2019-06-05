Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия на мероприятиях в Нормандии будет представлена дипломатом посольства в Париже 

ТАСС + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", — отметили в дипведомстве.
"По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", — подчеркнули в МИД.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя Путин назвал знаком особого доверия передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку Си Цзиньпин: китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня за 70 лет
Политика , МИД , Нормандия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нарушили договоренность с Россией по Сирии6
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»137
Зеленского обвинили в плагиате14
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ319
Стало известно отношение украинцев к России427
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение