Россия на мероприятиях в Нормандии будет представлена дипломатом посольства в Париже

Россия на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ. "Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", — отметили в дипведомстве. "По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", — подчеркнули в МИД.