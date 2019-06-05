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Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям» 

Рамблер + ещё 7 6 минут назад
Постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекал 23 июня. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.
Не признают Крым и Севастополь: ЕС планирует продлить санкции против России
Срок действия санкций решено продлить на год — до 23 июня 2020 года.
Санкции Евросоюза были приняты в марте 2014 года после присоединения Крыма к России, напоминает «Интерфакс». Они ограничивают действия физических и юридических лиц на территории Крыма и Севастополя.
В частности, санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, экспорт в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом, нефтегазовом секторах и секторе минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.
Комментарии139
Политика , Видео , Европа , Конфликты , Республика Крым , Севастополь
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