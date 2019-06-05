Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекал 23 июня. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Срок действия санкций решено продлить на год — до 23 июня 2020 года.

Санкции Евросоюза были приняты в марте 2014 года после присоединения Крыма к России, напоминает «Интерфакс». Они ограничивают действия физических и юридических лиц на территории Крыма и Севастополя.

В частности, санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, экспорт в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом, нефтегазовом секторах и секторе минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.