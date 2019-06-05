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Зеленский мог бы снизить накал напряженности в Донбассе, заявил Грызлов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
У президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности, чтобы снизить накал напряженности в Донбассе, но пока они не реализуются, заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам первой встречи контактной группы после вступления в должность нового президента Украины и изменения состава украинской делегации.
"У президента Украины есть все возможности, чтобы уже сейчас снизить накал напряженности в Донбассе. Пока эти возможности не реализуются", — заявил Грызлов журналистам.
По его мнению, свидетельством позитивных перемен в позиции Украины должны стать реальные шаги.
"Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск. В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы", — заявил Грызлов журналистам.
Он отметил также, что "исключительно важно, чтобы заявленные сегодня намерения и достигнутые договоренности воплотились в реальные шаги".
"Только это может быть свидетельством позитивных перемен в позиции Украины в минском процессе", — считает полпред РФ.
По его словам, "принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года".
"Смена власти в Киеве не освобождает от выполнения этих и других взятых ранее обязательств", — считает Грызлов.
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Комментарии1
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Борис Грызлов
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