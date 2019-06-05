Американский прогноз: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана

Американский центр Stratfor , являющийся, пожалуй, крупнейшей частной разведкой мира, а потому именуемый многими "теневым ЦРУ ", опубликовал доклад о нас. Само заглавие труда говорит о многом: "Нехватка мигрантов в России больше, чем кто-либо мог представить". Авторы документа, ознакомившись (по всей видимости, очень бегло) с некоторыми статистическими данными Росстата по итогам прошлого года, признались, что для них "стали сюрпризом" масштабы демографических проблем нашей страны.

"То, что Россия сталкивается с серьезным демографическим вызовом, не сюрприз ни для кого, но масштаб этой проблемы может им оказаться", — утверждает Stratfor.

А затем начинает стращать читателей "этническим и религиозным воздействием", которое якобы "способно дестабилизировать страну изнутри".

Действительно, ни для кого не секрет наличие у России вызовов, связанных с вхождением в период так называемой демографической ямы, — когда детородного возраста достигают женщины, родившиеся в "святые девяностые", то есть во времена полного развала и резкого падения рождаемости в стране. Напомним: эту проблему в качестве первоочередной выделил и Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. Причем никаким сюрпризом ни для кого не стали и ее масштабы. Она была фактически запрограммирована в связи с нашим историческим наследием и довольно точно вычислена тем же Росстатом, что демонстрируют сами аналитики Stratfor, ссылающиеся на эти данные.

При естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью) Россия, как и любая развитая страна, покрывала эту отрицательную разницу приемом трудовых мигрантов. Благодаря чему вплоть до прошлого года обеспечивала рост численности населения. До 2014 года — в основном за счет выходцев из Средней Азии, но с довольно значительным проседанием курса рубля в тот период потоки мигрантов оттуда несколько ослабли. Однако появился другой источник рабочей силы: из охваченной гражданским конфликтом Украины, чья экономика рухнула на глазах, в Россию потянулись сотни тысяч и даже миллионы. С появлением у украинцев безвизового режима с ЕС и значительным ослаблением миграционных ограничений для них в соседних европейских странах (Польша, Венгрия, Чехия и даже Германия) в прошлом году несколько ослаб и этот поток.

По мнению аналитиков из Stratfor, число "промосковских граждан Украины" иссякло (то-то очереди в ДНР и ЛНР за российскими паспортами выстроились сразу после соответствующих президентских указов, облегчающих тамошним жителям получение гражданства), а выходцы из Средней Азии перестали приезжать из-за маленьких зарплат и "расизма, который представляет опасность для нерусских и неправославных мигрантов". Поэтому те якобы теперь потянулись в Казахстан и Азербайджан. И, как предупреждает "теневое ЦРУ", у Москвы просто не остается иного выхода, кроме как завозить рабочих из… Афганистана и Пакистана. Ну да, у тех проблем с расизмом и тем более русским языком будет поменьше.

Честно говоря, сами авторы признают, что их умозаключения не опираются на "доступные данные, которыми можно было бы подтвердить эти предположения", то есть попросту взяты с потолка. Они явно не догадались, скажем, оценить уровень зарплат в России, который гораздо выше, чем в Азербайджане и Казахстане. Видимо, эти выкладки, находящиеся в открытых источниках, недоступны для "частных разведчиков".

Ну а данные о расизме, видимо, почерпнуты из британских газет начала прошлого года. Помните, накануне чемпионата мира по футболу даже на уровне британского парламента распространяли страшилки о том, что в России просто-таки охотятся за людьми с африканской или азиатской внешностью? А потом те же британские СМИ долго оправдывались по поводу того, почему же в ходе всего первенства не было зафиксировано ни одной расистской выходки. Но последнее аналитики Stratfor, по всей видимости, упустили.

Они далеко не единственные, кто пытается гиперболизировать реально существующую проблему. Кто-то пугает тем, что Россия "исчезает с карты". А кто-то рассуждает о том, как усугубить трудности, чтобы расшатать и ослабить наше государство.

К примеру, в нашумевшем докладе другой американской разведывательной корпорации RAND о способах "разбалансировки и дестабилизации" России демографической ситуации уделено особое внимание. Даже признавая тот неоспоримый факт, что "согласованными усилиями правительству Путина удалось переломить худшие из тенденций" 1990-х годов, американские аналитики рассуждают о мерах, которыми США могут усилить расшатывание, способствуя увеличению эмиграции, в первую очередь за счет образованных людей и студентов. При этом одна из возможных мер — "деградация человеческого капитала" в стране посредством запрета российским студентам учиться в вузах США. Авторов, похоже, не смущает, что одно противоречит другому.

Российское общество действительно стоит перед серьезными демографическими проблемами. Правда, нельзя вырывать их из общемирового контекста, это не исключительно наша беда. Согласно данным ООН, гораздо с более тяжелыми трудностями в этом отношении сталкиваются другие страны Европы, особенно Восточной. Причем если у России есть возможности в ближайшие десятилетия облегчать ситуацию за счет привлечения мигрантов из сопредельных русскоязычных стран, то государства ЕС гораздо более ограничены в выборе средств.

Видимо, перед нами классическая ситуация из евангельской притчи, в которой носители бревна в глазу констатируют сучок в чужом.