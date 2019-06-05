Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Москве

Стороны рассмотрят политическое и экономическое сотрудничество, в том числе инициативу "Один пояс и один путь", а также затронут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Ожидается, что основной темой для обсуждения станет торговая война между Пекином и Вашингтоном.

После официальной программы визита Си Цзиньпин отправится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ).