Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского

Жириновский о судьбе Зеленского: «Он нужен на время, через год-два его уберут»

Все, что происходит сегодня на Украине , направлено на решение одной задачи: уничтожить православных и русских. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым ". Зеленский может ездить в Брюссель хоть каждый день, но ничего не произойдет. По словам Жириновского, над ним будут только издеваться: "Приехал старший вожатый по Украине в центральную пионерскую организацию. Доложите, как там у вас пионеры себя чувствуют". На Украине пустая казна. И Зеленский поехал в Брюссель не поговорить про Крым, а получить деньги. Пока новоизбранный президент не выполнил ни одного своего обещания и делает все наоборот: де-факто не разогнал Раду, не изменил систему голосования и не остановил войну. Лидер ЛДПР считает, что специально подобрали такого человека. Он не способен к жестким действиям, без которых навести порядок на Украине и в отношениях с Россией невозможно. Судьба Зеленского — максимум год-два, потом его уберут. А в стране будет все хуже и хуже, потому что это нужно на Западе. 4 июня новый президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Это его первый зарубежный визит в статусе главы государства.