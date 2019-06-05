Россия осудила новые санкции США против Кубы

В начале июня был введен новый пакет мер США против Кубы. С 5 июня вводятся запреты на групповые поездки на остров граждан США в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.

"Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США", — сказала Захарова.

Она добавила, что, по мнению российской стороны, "затягивание санкционной удавки вокруг Гаваны, прежде всего, бьет по интересам простых граждан, лишая их основных прав, свобод, которые, казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон".