Руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной Думе Алексей Буров призвал коллег обсудить поведение депутата от «Единой России» Александра Осипова, который оскорбил первого главы советского государства Владимира Ленина.
В частности, Бурова возмутило, что Осипов, рассуждая на своей странице в Facebook о тяжелой судьбе священника Николая Попова, назвал Ленина бесом.
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«Мы крайне возмущены такими высказываниями и считаем, что дума должна вынести решение по этому поводу. Достоевский писал в своё время, что в некоторых наших сограждан вселились бесы. Так вот, это мы сейчас и наблюдаем», — заявил Алексей Буров на заседании областной думы.
Однако большинство депутатов главу коммунистической фракции не поддержало. В итоге спикер регионального парламента Николай Семисотов предложил вынести вопрос об оскорблении памяти Ленина на рассмотрение комиссии по этике, сообщает издание «Новые известия».