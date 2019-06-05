Deutschlandfunk (Германия): все смотрят на Россию!

Deutschlandfunk (Германия) . В то время как на В конце июня Совет Европы решит, останется ли Россия его членом, напоминает телеканал. В то время как на Украине считают, что Россию необходимо исключить из Совета Европы, правозащитники опасаются, что в этом случае положение с правами человека в России может ухудшиться. А на Западе многие говорят, что исключением России делу не поможешь, скорее наоборот.

Субботний вечер в центре Киева . По Крещатику, главной улице города, ведущей к Майдану, прогуливаются местные жители и туристы. Молодые люди сидят на тротуаре и слушают уличных музыкантов. Царит расслабленная атмосфера. Война на востоке кажется чем-то очень далеким. Но это обманчивое впечатление, как говорит Виталий Сыч

«На Донбассе погибло приблизительно 10 тысяч человек. Каждый потерял кого-то из родственников или знакомых. Хотя война сейчас перешла в более спокойную фазу, но все равно каждый день там стреляют, постоянно гибнут люди. Только сегодня я прочитал, что погибли два солдата и девять были ранены».

Сыч руководит еженедельным журналом «Новое время», одним из самых важных политических изданий Украины. Как рассказывает 44-летний журналист, они приняли в редакцию коллег, бежавших из оккупированных Луганской и Донецкой областей от поддерживаемых Россией сепаратистов. В Оболони, районе на окраине, где он живет, тоже много беженцев.

«Во дворе стоят около 20 машин из Донецка и Луганска. Это видно по номерам: Донецк — АН, Луганск — ВВ. Люди потеряли все: бизнес, дом, работу. У нас более одного миллиона внутренних беженцев».

России это не должно сойти с рук

Виновата в этом Россия, которая не только поддерживает сепаратистов на востоке, но и аннексировала полуостров Крым . Это не должно сойти России с рук, считает Сыч.

«Если кто-то нарушает правила, то ему необходимо послать сигнал. Как минимум, показать желтую карту, а то и красную. Если преступник насилует кого-то на улице, то никто не пытается открыть ему дверь и вести с ним диалог, чтобы успокоить злоумышленника и каким-то образом на него воздействовать. Преступника это только подвигнет к новым преступлениям».

Но как раз это сейчас и происходит. Речь о России и Совете Европы. Россия — член Совета с 1996 года. Парламентская ассамблея в Страсбурге лишила российскую делегацию в 2014 году права голоса — в качестве реакции на российскую агрессию против Украины. Поэтому российские парламентарии больше не являются на заседания и Россия не платит членских взносов.

Недавно состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов Совета. Большинством голосов они предложили вернуть России право голоса в Совете Европы. И это несмотря на то, что Россия не изменила свою позицию по отношению к Крыму и Восточной Украине. Окончательное решение должна принять Парламентская ассамблея стран-членов Совета Европы в конце июня. Виталий Сыч напоминает о том, что украинцы во время революции 2013/2014 года защищали определенные ценности.

Украина чувствует себя обманутой

«Более ста человек погибли во время протестов в центре Киева, потому что хотели новой Украины, политической конкуренции, свободы мнений, правового государства. Украина хотела стать частью европейской цивилизации. И вот теперь от этой самой цивилизации она получает сигнал, что все эти фундаментальные принципы не так уж и важны».

Министры, которые хотели бы возвратить России право голоса, аргументируют это тем, что для российского гражданского общества Совет Европы жизненно важен.

Июньский воскресный день в московском районе Замоскворечье. В пешеходной зоне на скамейках сидят люди и пьют кофе. В лучах солнца ярко сверкают золотые купола церкви.

В одном из задних дворов расположен офис организации «Общественный вердикт». Организация выступает за улучшение условий содержания заключенных в тюрьмах и борется против применения пыток и полицейского насилия. На столе стоят вазы с цветами и бутылки с вином. Организации только что исполнилось 15 лет.

Наталья Таубина, руководительница организации, с трудом нашла место для чашки чая на своем заваленном стопками бумаг письменном столе. «Общественный вердикт» ведет в Европейском суде по правам человека несколько исков жертв пыток к российскому государству.

Совет Европы важен для противников Путина

Для многих россиян Суд Совета Европы — единственное средство добиться справедливости. Поскольку судебная система в России не независима, часто судьи просто переносят обвинительное заключение в приговор. «Общественный договор» и сам подал иск в Страсбург, а именно против спорного закона о НКО, принятого Россией несколько лет назад. Согласно этому закону организации, работающие с зарубежными партнерами, должны зарегистрироваться как «иностранные агенты». Этот статус невероятно затрудняет работу НКО. Наталья Таубина надеется, что судьи в Страсбурге признают закон неправомерным.

«Закон об НКО противоречит как российской Конституции, так и международным стандартам. Если в российских судах мы и выигрывали дела, то только из-за формальных недочетов, нарушений сроков и тому подобного».

Как считает Таубина, в последние шесть лет, когда Россия все больше ограничивает свободы своих граждан, значение Европейского суда по правам человека для людей возросло. Поэтому она обеспокоена. Ведь если Парламентская ассамблея не возвратит все права России и та покинет Совет Европы, то у россиян не будет доступа к Суду по правам человека.

Большинство россиян ценят Совет Европы

Опрос правозащитников показал, что 80% россиян ценят членство их страны в Совете Европы — именно за возможность защитить свои права за пределами России.

При этом Россия только частично выполняет решения Суда по правам человека. Часто государство лишь выплачивает жертвам финансовую компенсацию. Но приговоры Страсбургского суда содержат большее. Осужденные государства обязаны изменить законы и структуры, чтобы нарушения прав человека не повторялись. А вот на это Россия идет редко. Слишком редко, считает Наталья Таубина. Но, благодаря решениям суда, Россия, например, улучшила условия содержания людей в заключении.

«Камеры в тюрьмах предварительного заключения теперь заполнены не так плотно, как в середине 90-х годов. Жилой отсек отделен от туалета. Это хорошо, но есть и другие проблемы: некоторые тюрьмы предварительного заключения были построены в XVII-XVIII веках, эти здания ремонтировать нельзя, условия в них действительно ужасны».

Таубина опасается, что положение с правами человека еще больше ухудшится, если Россия выйдет из Совета Европы.

«Совет Европы определил для нас международные рамки — стандарт, реализовать который Россия обязалась. Пусть Россия плохо и недостаточно воплощает эти стандарты, но хотя бы есть обязательства, о которых России можно напомнить. Велик риск того, что вновь будет введена смертная казнь. В России существуют проблемы с независимостью судебной системы, много неправомерных приговоров. В такой ситуации разрешить смертную казнь — просто катастрофа».

Изгнание — это не выход

Кроме того, продолжает Таубина, Крым не станет вновь украинским, если Россия выйдет из Совета Европы. Вообще выгнать Россию — это не тот путь, чтобы повлиять на политику России. Наталья ездила в Страсбург с другими правозащитниками, чтобы уговорить депутатов Совета Европы пойти на компромисс с Россией. Они передали им резолюцию, которую подписали более 60 представителей известных правозащитных организаций. Но, наверное, самой известной правозащитной организации — «Мемориала» — среди них нет. А одноименный Правозащитный центр, одно из подразделений «Мемориала», даже составил резолюцию противоположного содержания.

Приемная консультационного центра «Гражданское содействие» в Москве полна народу. Тут африканцы, кавказцы, жители Средней Азии. Светлана Ганнушкина приглашает одного за другим в свой маленький кабинет, выслушивает истории, организует помощь — кому-то место во временном пристанище, кому-то место в школе для ребенка-иностранца, кому-то авиабилет на обратную дорогу. Между делом она еще и говорит по телефону. Ганнушкина — член правления Правозащитного центра «Мемориал». За свою работу она получила Альтернативную Нобелевскую премию.

«Мы — граждане этого государства и поэтому несем ответственность. Несем ответственность за аннексию Крыма. Мы, может быть, ее и не поддерживали, но это произошло от нашего имени. Власти все делают от имени своего народа. Народ же не может их остановить. Мы — часть народа. Поэтому часть вины лежит и на нас».

Все россияне отвечают за аннексию Крыма

В документе Правозащитного центра говорится, что неправомерно рекомендовать Совету Европы обращаться с Россией по-особому.

Ганнушкина поясняет: она тоже предпочла бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Потому что польза от этого огромная. Но в то же самое время она считает, что россияне должны отвечать за последствия российской политики, как бы печально это ни было.

«Мы обязаны навести порядок в своей собственной стране».

Такого же мнения придерживаются и многие украинцы.

Воскресенье после полудня в западноукраинском городе Львове. Народный хор поет о страданиях украинцев в советское время, старые мужчины и женщины в национальных костюмах. Речь идет о принудительном переселении при Сталине, ораторы проводят параллели с изгнанием людей из Донбасса.

Во Львове Евгений Глибовицкий руководит работой «Нестеровской группы» — украинского экспертного объединения. Глибовицкий говорит о постоянной угрозе, исходящей от России, и перечисляет:

«В Крыму недавно вновь были проведены облавы среди крымско-татарских семей, 25 человек арестованы. В российских тюрьмах сидят более ста украинских политзаключенных. Российские власти нарушают международное право, как мы видели в ноябре во время инцидента в Керченском проливе. Мы видим четкую тенденцию».

Параллели с политикой умиротворения 1938 года

В отношении будущего Глибовицкий испытывает еще большие опасения.

«Крым — не первое место, где Россия начала военный конфликт. До этого было Приднестровье, была Абхазия. Есть много других мест, где люди боятся того, что с ними может что-нибудь случиться, например, в Прибалтике. Мы видим, что Россия пытается подорвать независимость Белоруссии. Если Россия останется в Совете Европы, то тогда возникают параллели с политикой умиротворения 1938 года. Если мы это допустим, то возникнет новый кризис».

Глибовицкий надеется, что парламентарии в конце июня все-таки проголосуют за исключение России.