Руководители всех регионов УрФО и Пермского края отправляются на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), который пройдет с 6 по 8 июня. Каждый из губернаторов работает по своим программам, трое из них подпишут общий документ. Все вместе главы регионов соберутся на пленарной сессии 7 июня, которую проведет президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будет в Санкт-Петербурге уже в среду.
«Примет участие в панельных заседаниях и отдельных встречах с представителями бизнеса», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Куйвашева.
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправится на форум вечером 5 июня, сразу после того, как подаст заявление в облизбирком для участия в выборах главы региона. Текслер заключит на форуме ряд экологических соглашений с предприятиями.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме подпишет несколько документов о сотрудничестве с компаниями — партнерами региона, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры. Глава ХМАО и руководители двух регионов, Челябинской (Текслер) и Курганской (Вадим Шумков) областей, заключат соглашение о научном, деловом и культурном сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора, в рамках форума состоится подписание целого ряда документов, в том числе по строительству Научно-образовательного центра.
Для губернатора Ямала Дмитрия Артюхова подготовили ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями ТЭК, Нижегородской областью и Алтайским краем. Кроме того, Артюхов выступит на одной из панельных сессий форума и расскажет о туристической привлекательности Полярного Урала. Глава Пермского края Максим Решетников отправится в северную столицу 6 июня, сообщили в его пресс-службе. Он примет участие в заседании консультативной комиссии Госсовета.
На пленарной сессии ПМЭФ выступит президент РФ Владимир Путин. Как анонсировал его помощник Юрий Ушаков, российский лидер сделает акцент на задачах по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан. Глава государства также встретится с руководителями информационных агентств, где обсудит вопросы внутренней и внешней политики РФ, передают «РИА Новости».