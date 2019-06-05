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Счетная палата считает нужным создать новый госорган по вопросам открытости власти 

ТАСС + ещё 2 11 часов назад
Фото: ТАСС
Практика обеспечения открытости государства в России пока во многом носит формальный характер, необходимо рассмотреть возможность создания курирующего эти вопросы нового госоргана, говорится в экспертном докладе "Открытость государства в России", распространенном Счетной палатой.
"В сфере открытости государства в России пройден большой путь, прежде всего в направлении создания необходимой нормативной базы. Однако практика правоприменения во многом носит формальный характер, качество процессов обеспечения открытости остается низким. Развитие же такой области, как "открытый диалог" в целом остается на неудовлетворительном уровне, несмотря на определенные успехи десятилетней давности", — говорится в докладе.
Как отмечается в исследовании, важнейшее влияние на министерства и ведомства оказывает общая политика открытости федерального правительства. Ситуацию в этой сфере на 2019 год эксперты характеризуют как "инерционную открытость", не подкрепленную ни реальными поручениями президента и премьер-министра, ни четко сформулированным общественным запросом на большую открытость.

Новое "Открытое правительство"

Для дальнейшего развития открытости государства в России, как отмечается в экспертном докладе Счетной палаты, необходимо создание единого органа, курирующего вопросы открытости и осуществляющего координацию по работам в этой области. "При этом необходимо учесть опыт Открытого правительства, которое ввиду структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий не смогло достаточно эффективно выполнять роль такого органа", — сообщается в исследовании.
По оценке авторов, федеральный портал открытых данных находится в неудовлетворительном состоянии.
"Необходимо его кардинальное обновление и превращение в централизованный ресурс по систематизации всех государственных данных, включая данные, не являющиеся открытыми, с указанием причин их недоступности", — говорится в исследовании.
Кроме того, правительству надо восстановить деятельность координационных механизмов обеспечения открытости федеральных органов исполнительной власти, в том числе в форме совета по открытым данным. Еще одна рекомендация — восстановить и начать внедрять на практике инструменты открытого диалога, например такие, как народная экспертиза законопроектов и иных нормативных правовых и концептуальных документов.

Парламентский контроль за открытостью органов власти

Авторы исследования предлагают включить контроль и аудит за открытостью органов власти в число механизмов парламентского контроля, в том числе через полномочия Счетной палаты РФ. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внедрения практик открытого диалога в работу федерального законодательного собрания, разработать обновленный стандарт открытости органов власти.
Эксперты также предлагают расширить требования по раскрытию информации, публикации открытых данных и ведению открытого диалога на бюджетные учреждения, госкорпорации и иные организации, получающие прямую поддержку из федерального бюджета и бюджетов регионов.
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Комментарии1
Политика , Счетная палата
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