Политологи нашли изменения в «ближнем круге» Путина

Эксперты «Минченко Консалтинг» представили очередной доклад про российские элиты под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна», сообщает РБК.

«Политбюро 2.0» политологи называют окружение президента Владимира Путина , считая его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России . Принадлежность к нему авторы работы устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит (экспертная панель состоит из более сотни экспертов). Система власти в России с высокой ролью неформальных личных отношений в элитах слишком закрытая для точной оценки веса, приближенности к президенту и влияния на него, согласен политолог Константин Калачев . «Путин старается максимально сохранять баланс в своем ближнем круге и минимизировать конфликты. Но эта система довольно закрыта и сложно со стороны оценить реальный вес людей внутри круга и отношение к ним президента», подтверждает и политолог Николай Миронов

В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в «Политбюро 2.0». Например, заметно усилились позиции секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева . Дальнейшее ухудшение отношений с Западом подталкивает к мобилизационному сценарию, что привело к усилению роли аппарата Совбеза, который становится четвертым контуром «Большого правительства» (наряду с администрацией президента , правительством и ключевыми госкорпорациями). Патрушев как секретарь Совбеза стал ключевым переговорщиком на американском направлении, поскольку ореол токсичности вокруг любых неформальных контактов с представителями элит США повышает дипломатическую роль спецслужб, пишут политологи «Минченко консалтинг».

Как отмечает Калачев, роль силовиков возрастает и они формируют для президента не только картину мира, но и влияют на отношение к тем или иным персоналиям».

В ближний круг президента Владимира Путина вернулся основатель Volga Group Геннадий Тимченко (его политологи исключили оттуда в 2016 году из-за «снижения активности»). У бизнесмена все больше союзников в исполнительной власти, и его экономические проекты успешно развиваются, отмечается в докладе. Ключевым мегапроектом Тимченко эксперты называют развитие инфраструктуры Северного морского пути. Позиции Тимченко усилились за счет успешного альянса с владельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и братьями Ковальчуками.

За последними закреплены новая энергетика, Арктика и научно-образовательная политика — их влияние выросло после назначения врио главы Петербурга Александра Беглова , считают авторы доклада.

Укрепились и позиции главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина как неформального куратора энергетики с влиянием на силовиков. По мнению авторов доклада, в аппаратных конфликтах давление Сечина удается сдерживать только в случае создания коалиции нескольких членов или кандидатов в члены «Политбюро 2.0».

«Ростех» продолжает поглощать промышленные активы (в частности, ОАК ) развивает экспансию в новые сектора экономики (цифровая экономика, мусор, ретейл и т.д.), расширяет влияние на региональные элиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает за развитие крупнейшей столичной агломерации и курирует пул регионов, констатируют эксперты. Среди сохранивших позиции членов «Политбюро 2.0» неочевидная позиция у премьер-министра Дмитрия Медведева . С одной стороны, нацпроекты курируются лично премьером, с другой — снижается командный и символический ресурс премьера, и ослаб ориентированный на его команду бизнес (в частности, авторы доклада напоминают об аресте братьев Магомедовых).

В условиях усиления влияния «Политбюро 2.0.» на министров важную роль противовеса им играют вице-премьеры, которым лично доверяет президент, отмечается в докладе. По версии «Минченко Консалтинг», выбыл из ближайшего круга президента Вячеслав Володин , перешедший в кандидаты в члены «Политбюро 2.0». Спикер Госдумы снизил влияние на политические партии и ОНФ и понес потери в своей региональной сети, считают авторы доклада.

Раньше авторы доклада публиковали выраженную в баллах оценку ресурсов членов «политбюро», прокомментировал снижение позиций Володина его советник, председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский