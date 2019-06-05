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Россия и Китай ловят волну многополярности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Си Цзиньпин приезжает в Россию на фоне явной турбулентности в мировых делах, но тем весомее станут ожидаемые позитивные итоги визита.
Начинающийся 5 июня государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина наполнен символическими деталями и фактами. Во-первых, он проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Во-вторых, это первый приезд главы Китая в Россию с момента его переизбрания на высшую партийную и государственную должности. В-третьих, непросто припомнить пример в новейшей истории более сложной международной обстановки, в которой проходили бы встречи между лидерами двух стран. И это далеко не полный список.
Программа для Си Цзиньпина подготовлена соответствующая: ряд встреч с Президентом России Владимиром Путиным, участие в гуманитарных мероприятиях, связанных, как утверждают, с появлением в Московском зоопарке двух панд — гостей из Поднебесной, а также празднованием 70-летия установления дипломатических отношений.
Помимо этого, председатель КНР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, по данным «Парламентской газеты», выступит с разъяснением важных предложений Пекина в области устойчивого развития, направленных на поддержку многостороннего подхода в глобальных делах, а также совершенствование глобального управления.
Своеобразную ретроспективу российско-китайских отношений накануне визита дал на страницах печатного органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао» Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй. В частности, он отметил важнейшие вехи в двустороннем диалоге за последние десять лет и напомнил о контактах лидеров наших стран на самых разнообразных площадках. Интересна характеристика, которую глава китайской дипмиссии дал взаимодействию Москвы и Пекина в нынешний период, — «золотая эра» в отношениях. А в китайском дипломатическом этикете такая формулировка дорогого стоит.
Россия и Китай расширяют повестку
Порой бывает так, что в межгосударственном диалоге стороны обсуждают преимущественно глобальные дела, потому как двусторонняя повестка небогата. Но Владимиру Путину и Си Цзиньпину совершенно точно будет, о чём поговорить в контексте развивающегося российско-китайского практического взаимодействия.
Как рассказал «Парламентской газете» руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, прежде всего лидеры, видимо, затронут тему развития наших стран в условиях нынешнего нестабильного и непредсказуемого мира. В том числе ожидается обсуждение шагов по обеспечению открытости рынков и по преодолению стагнации в мировой торговле в целом. Наверняка состоится обмен мнениями по реакции на американские санкции, которым в разной форме подвергаются оба наших государства, пояснил эксперт.
Он выделил ещё один аспект предстоящих переговоров — конкретные меры по расширению российско-китайской двусторонней торговли. Как известно, Москва и Пекин поставили себе цель нарастить товарооборот до 200 миллиардов долларов в год, и теперь нужно договариваться о конкретных шагах, которые позволят это сделать.
«Наверняка будет затронута тема запуска газопровода «Сила Сибири», возможно также обсуждение наращивания поставок другого энергоносителя — нефти по уже имеющимся трубопроводам из России в Китай. Скорее всего, не останется без внимания и тема расширения поставок в КНР российской сельхозпродукции, да и в целом аспект организации доступа производителей из РФ на китайский рынок», — считает Алексей Маслов.
Не останутся в стороне научное и научно-техническое сотрудничество, расширение инвестиций. Последний аспект нуждается в активизации, и, возможно, соответствующий импульс будет дан внушительной делегацией китайских бизнесменов, которые собираются принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Собеседник «Парламентской газеты» подчеркнул, что среди них есть те, кто связан с информационными технологиями. Будут присутствовать и руководители крупных строительных компаний и другого бизнеса.
Однополярность прощается, но не уходит
Впрочем, полностью обойти вниманием международные темы не получится. Ситуация в мире давно не была столь сложной, противоречивой и, главное, взрывоопасной. В МИД Китая прямо заявляют: в настоящее время международная обстановка претерпевает беспрецедентные за последние 100 лет изменения — усугубляются горячие региональные проблемы, нарастают общие угрозы и вызовы, стоящие перед человечеством.
Очевидно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обойдут вниманием эти непростые вопросы, возможно, применительно к конкретным странам и регионам.
Ряд экспертов утверждает: нынешняя международная нестабильность — прямое следствие постепенного разложения однополярной мировой системы с единственным всевластным гегемоном, который никак не хочет расставаться со своим статусом «царя горы». Россия же и Китай предпочитают искать варианты совместных действий, направленных на поддержание стабильности на крайне неустойчивом этапе глобальной трансформации.
Нынешняя международная нестабильность — прямое следствие постепенного разложения однополярной мировой системы с единственным всевластным гегемоном, который никак не хочет расставаться со своим статусом «царя горы».
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что мир становится всё более и более взаимосвязанным, а тем самым многополярным, или вообще бесполярным. Это процесс объективный и неизбежный. Но в нём вместе с тем немало противоречий. Например, есть силы, стремящиеся к движению вперёд, но есть те, кто стремится притормозить развитие, снизить эластичность мирового порядка, утащить планету в сторону прошлого, архаики, уточнил политолог.
Россия же и Китай наряду с некоторыми другими странами пытаются осуществить определённые шаги, чтобы мир двигался курсом совместного взаимодействия, внедрял элементы глобализации, считает Андрей Быстрицкий. Москва и Пекин, судя по всему, настроены делать это, что называется, «снизу». То есть выходить не сразу на общепланетарный уровень, а сначала наладить кооперацию и механизмы поиска компромиссных решений на региональных уровнях. В идеале на этих пространствах предлагается создать одинаковые для всех правила игры, которые будут соблюдаться всеми участниками процесса, пояснил политолог.
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Комментарии1
Политика , Статьи , Алексей Маслов , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Андрей Быстрицкий , МИД , ВШЭ , Валдайский клуб , Парламентская газета , Китай , Москва
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