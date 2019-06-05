Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Вывод, который мы можем сделать из этого трагического случая с компанией армян и бывшим спецназовцем, предельно прост. Странно, что наше государство не догадалось сделать это раньше.

С каждой из стран, из которых в Россию существует большая миграция, должно быть подписано соглашение о выдаче преступников. А то ребята хорошо устроились: живут в России, но, если тут накосячу, то хоп — и я уже не в России, а в своей суверенной стране. Со своими законами, особенностями судебной системы, коррупцией и полным отсутствием мотивации у местных правоохранников что-то делать.

Узбекистане и Если та сторона будет против такого соглашения, то очень недолго — после того, как мы остановим миграцию, деньги которой составляют значимую часть ВВП некоторых стран, они очень быстро станут «за». Если к тому моменту там будет вообще с кем разговаривать. Потому что трудовая и прочая миграция в Россию удерживает многие страны от социальных взрывов. Прирост населения, например, в Таджикистане Киргизии такой, что социальные лифты, даже если бы они там работали эффективно, физически не смогли бы поднять всех желающих. Даже до уровня разнорабочего на стройке. А именно это и приводит к революциям, что нам наглядно и регулярно демонстрирует та же Киргизия.

Таких стран, собственно, немного: помимо упомянутых, это еще Казахстан, Молдавия, Армения, Украина (да, понимаю), Белоруссия, ну, может, еще Грузия и Азербайджан. Для Дальнего Востока и Сибири, возможно, актуальна тема Китая и Северной Кореи.

Соглашение об экстрадиции должно идти в паре с соглашением о безвизовом режиме. Тут надо сделать оговорку: экстрадиция может касаться граждан России, совершивших преступление в России и сбежавших в другую страну — это одно, это даже не обсуждается, и такие соглашения со многими странами есть. Я же говорю о выдаче граждан других стран, совершивших преступление в России и сбежавших в эти страны.

Это не может стать широкой практикой, такое не принято в международном праве. Но это должно стать исключением для тех стран, откуда существует большая и целенаправленная миграция в Россию. Скажем, почти со всей Южной Америкой у нас безвиз, но бессмысленно добиваться от какой-нибудь Аргентины, выдачи ее граждан, потому что таких преступлений за десять лет может быть одно или не быть вообще. А вот относительно наших более близких партнеров — такой смысл более чем есть.

Хочешь, чтобы из твоей страны люди могли мигрировать в Россию — будь добр подписать соглашение о выдаче «своих». И совершенно не факт, что это соглашение должно быть взаимным — у нас выдачу своих прямо запрещает статья 61 Конституции. А вот по Конституции той же Армении, например, «гражданин Республики Армения не может быть выдан иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Армения». Вот это «за исключением случаев, предусмотренных международными договорами» и должно стать отправной точкой процесса. И не только относительно Армении.

С этими странами выдача преступников должна стать не предметом переговоров, а автоматической процедурой. Любой человек, находящийся в России, должен быть абсолютно убежден в неизбежности наказания. Потому что это вопрос даже не государственной, а просто общественной безопасности.