Жириновский призвал усилить профилактику преступлений

Ранее в управлении СК МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший — боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.

"Мерзавцы, оборвавшие жизнь русского богатыря подлым ударом ножа в сердце, должны быть наказаны с максимальной строгостью, предусмотренной законом. Это даже не обсуждается. Но требуется и профилактика, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. ЛДПР неоднократно требовала усиления контроля правоохранительных органов над любыми группами преступников", — приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Жириновского.

В качестве возможных мер политик предлагает регулярное патрулирование улиц, где расположены питейные заведения и неоднократно вспыхивали конфликты, и брать на учёт потенциальных преступников.

Лидер ЛДПР выразил соболезнования родным и близким погибшего.