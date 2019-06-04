Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский призвал усилить профилактику преступлений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после истории с убийством экс-спецназовца ГРУ в Красногорске заявил о необходимости усиления профилактики и повышения контроля правоохранителей над различными группами преступников.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший — боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.
"Мерзавцы, оборвавшие жизнь русского богатыря подлым ударом ножа в сердце, должны быть наказаны с максимальной строгостью, предусмотренной законом. Это даже не обсуждается. Но требуется и профилактика, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. ЛДПР неоднократно требовала усиления контроля правоохранительных органов над любыми группами преступников", — приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Жириновского.
В качестве возможных мер политик предлагает регулярное патрулирование улиц, где расположены питейные заведения и неоднократно вспыхивали конфликты, и брать на учёт потенциальных преступников.
Лидер ЛДПР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии
Политика , Владимир Жириновский , ГРУ , ЛДПР , СКР , МВД , Красногорск , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»42
Не допустить разрыва: Германия вступилась за Россию27
США признали преимущество России в космосе33
Настоящая трагедия: Армения об убийстве спецназовца98
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение682
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение