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«Пшик один останется»: Пушков о словах Зеленского по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий после заявления украинского президента Владимира Зеленского по поводу "Северного потока — 2". Об этом он написал в твиттере.
По словам политика, Зеленский идет по проторенному пути. Его предшественник Петр Порошенко пытался что-то предпринять, но это не дало результатов. Он посоветовал украинскому лидеру подумать, как сохранить газотранспортную систему Украины.
"Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", — заявил Пушков.
Ранее Зеленский заявил, что Украине и Польше следует совместно работать в энергетической сфере. По его словам, Киеву и Польше также надо вместе противодействовать проекту строительства газопровода "Северный поток — 2".
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Политика , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Совет Федерации
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