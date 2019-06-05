«Пшик один останется»: Пушков о словах Зеленского по «Северному потоку — 2»

По словам политика, Зеленский идет по проторенному пути. Его предшественник Петр Порошенко пытался что-то предпринять, но это не дало результатов. Он посоветовал украинскому лидеру подумать, как сохранить газотранспортную систему Украины.

"Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", — заявил Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что Украине и Польше следует совместно работать в энергетической сфере. По его словам, Киеву и Польше также надо вместе противодействовать проекту строительства газопровода "Северный поток — 2".