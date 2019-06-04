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Лавров усомнился в качестве советников Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что качество советников президента США Дональда Трампа вызывает вопросы в связи с заявлениями американского лидера о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы.
Глава МИД добавил, что Россия никого о выводе россиян не уведомляла, а такое заявление со стороны США является «фейком», передает РИА «Новости».
«Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией Ростех, и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», — сказал Лавров.
По его словам, Россия «никогда не скрывала» обслуживания российскими экспертами техники, которую в Венесуэлу поставили в соответствии с подписанными много лет назад легитимными контрактами.
«Называлась цифра: 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам. Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — подчеркнул Лавров.
Помощник российского президента Юрий Ушаков также сказал, что заявление Трампа о выводе россиян из республики, вероятно, базируется на домысле.
«Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества. И сколько их на данный момент, я просто не знаю», — рассказал Ушаков.
Он отметил, что Россия не комментирует вопросы своего сотрудничества с другими государствами.
«Нет, мы на эту тему ничего никому не сообщаем. Мы сотрудничаем на двусторонней основе. Наш, так сказать, конкретный вопрос двустороннего сотрудничества, естественно, он особо не комментируется вовне», — сообщил помощник президента.
«Вы знаете, там лимитированное количество наших представителей, если их в какой-то момент было 90 человек, а стало, к примеру, там 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента? Если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет, то не стоит», — добавил Ушаков.
Ранее Кремль сообщил, что не уведомлял США о выводе специалистов из Венесуэлы.
Напомним, в США заявили о резком сокращении числа российских военных советников в Венесуэле. Позже эту информацию разместил в соцсетях Трамп.
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Политика , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Ростех , РИА Новости , Wall Street Journal , Венесуэла , США
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