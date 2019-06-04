Лавров прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

"Для меня это очевидно", — сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос, можно ли назвать фейком подобную информацию.

"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в "Уолл Стрит Джорнал", которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали", — добавил Лавров.

Он отметил, что Москва "никогда не скрывала" того, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад.