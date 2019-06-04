Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фейком заявления о том, что Россия якобы вывела "своих людей" из Венесуэлы и уведомила об этом президента США Дональда Трампа.
"Для меня это очевидно", — сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос, можно ли назвать фейком подобную информацию.
"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в "Уолл Стрит Джорнал", которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали", — добавил Лавров.
Он отметил, что Москва "никогда не скрывала" того, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад.
"Называлась цифра — 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам. Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", — подчеркнул глава МИД РФ.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Ростех , РБК , Wall Street Journal , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский готов к переговорам с Росссией2
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание118
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении10
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров35
Белоруссия ответила на военные планы США42
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
04:23
Зеленский готов к переговорам с Росссией
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение