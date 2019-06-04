Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде предупредили Зеленского о рисках в случае попытки вернуть Крым 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Попытка президента Украины Владимира Зеленского поднять вопрос возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию сулит ему серьезные политические риски, заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
"У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть серьезные политические риски, если он пойдет на поводу у считающих себя хозяевами Украины заокеанских кураторов и их европейских партнеров, пытающихся создать иллюзию решения уже решенного на референдуме 2014 года крымского вопроса", — заявила РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, прекрасно осознавая, что Крым уже никогда не будет украинским, "заокеанские маргиналы втягивают Зеленского в опасную политическую игру".
"Пагубная практика ведения кулуарных переговоров по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию не соответствует волеизъявлению народа Крыма, противоречит демократическим принципам и, как следствие, создает реальные политические риски", — добавила сенатор.
По ее словам, политические ошибки экс-президента Украины Петра Порошенко, плясавшего под заокеанскую дудку и нагнетавшего антироссийскую истерию, дорого стоили не только украинскому народу, но и ему самому.
"Страна ввергнута в горнило гражданской войны и доведена до дефолта. Уверена, что этот негативный опыт должен быть учтен последующим президентом Украины, который при реализации внешней и внутренней политики должен уважать права человека и выбор крымчан, основанный на демократических ценностях и реализованный в ходе общенародного крымского референдума", — отметила Ковитиди.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии
Политика , Ольга Ковитиди , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , Брюссель , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия ответила на военные планы США55
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ64
Рада отвергла еще один законопроект Зеленского2
Самый мощный спутник России забарахлил33
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата21
Видео
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение