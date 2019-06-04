В Совфеде предупредили Зеленского о рисках в случае попытки вернуть Крым

Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза НАТО в ходе визита в Брюссель

"У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть серьезные политические риски, если он пойдет на поводу у считающих себя хозяевами Украины заокеанских кураторов и их европейских партнеров, пытающихся создать иллюзию решения уже решенного на референдуме 2014 года крымского вопроса", — заявила РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, прекрасно осознавая, что Крым уже никогда не будет украинским, "заокеанские маргиналы втягивают Зеленского в опасную политическую игру".

"Пагубная практика ведения кулуарных переговоров по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию не соответствует волеизъявлению народа Крыма, противоречит демократическим принципам и, как следствие, создает реальные политические риски", — добавила сенатор.

По ее словам, политические ошибки экс-президента Украины Петра Порошенко , плясавшего под заокеанскую дудку и нагнетавшего антироссийскую истерию, дорого стоили не только украинскому народу, но и ему самому.